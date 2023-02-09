Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ISW: русские вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в ЛНР
Марочко: ВСУ сбрасывают кустарные химические боеприпасы с беспилотников
Военкор Пегов: армия РФ возобновила штурм на подступах к Угледару
Ночью ракеты ВС РФ уничтожили военный объект в Днепропетровске и логистический узел в Константиновке
Марочко: ВСУ минируют позиции и технику при отступлении из района Кременной
Марочко: ВСУ перебрасывают в Донбасс личные резервы Залужного с Западной Украины
Леонков: армия РФ лишила ВСУ дронов-камикадзе, ударив по заводу в Харькове
FP: Украина ожидает нового крупного наступления России в ближайшие десять дней
Le Figaro: Зеленский заявил, что Макрон изменился с тех пор, как просил не унижать РФ

Guardian: Зеленский полетел в Британию из-за землетрясения в Турции и Сирии

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, чтобы "напомнить" о существовании Незалежной на фоне трагедий в Турции и Сирии, заявили аналитики.

Guardian: Зеленский полетел в Британию из-за землетрясения в Турции и Сирии

Так, по их мнению, Киев мог "испугаться", что тема поставок оружия Украине может уйти на второй план из-за землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии.

"Зеленский остро осознаёт, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку", — заявили авторы Guardian.

По словам аналитиков, Киев тщательно спланировал визит Зеленского и рассчитал всё вплоть до каждого слова в выступлении.

"Зеленский ловко попросил боевые самолёты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы", — резюмировали авторы статьи.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о том, что Лондон поставит киевскому режиму тяжёлую технику в короткие сроки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Российские бойцы ликвидировали наёмников и взяли их трофеи под Донецком
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Последние материалы
ISW: русские вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в ЛНР
Марочко: ВСУ сбрасывают кустарные химические боеприпасы с беспилотников
Военкор Пегов: армия РФ возобновила штурм на подступах к Угледару
Ночью ракеты ВС РФ уничтожили военный объект в Днепропетровске и логистический узел в Константиновке
Аластер Крук: Россия ведёт психологическую войну с Западом, круша гегемонию США
Марочко: ВСУ минируют позиции и технику при отступлении из района Кременной
Марочко: ВСУ перебрасывают в Донбасс личные резервы Залужного с Западной Украины
Кошке удалось приручить человека: мы скорее нужны мурлыке, чем она нам?
Guardian: Зеленский полетел в Британию из-за землетрясения в Турции и Сирии
Леонков: армия РФ лишила ВСУ дронов-камикадзе, ударив по заводу в Харькове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников