Guardian: Зеленский полетел в Британию из-за землетрясения в Турции и Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, чтобы "напомнить" о существовании Незалежной на фоне трагедий в Турции и Сирии, заявили аналитики.

Так, по их мнению, Киев мог "испугаться", что тема поставок оружия Украине может уйти на второй план из-за землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии.

"Зеленский остро осознаёт, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку", — заявили авторы Guardian.

По словам аналитиков, Киев тщательно спланировал визит Зеленского и рассчитал всё вплоть до каждого слова в выступлении.

"Зеленский ловко попросил боевые самолёты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы", — резюмировали авторы статьи.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о том, что Лондон поставит киевскому режиму тяжёлую технику в короткие сроки.