Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон намерен "ускориться" в вопросе поставок киевскому режиму танков Challenger 2. Так, по его словам, Украина получит тяжёлую технику в марте.

По словам Сунака, за столь короткий срок танки уже должны прибыть "на передовую".

"Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие (в Великобританию. — Прим. ред.) на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце", — заявил Сунак на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, британский премьер заявил, что Лондон намерен поставить киевскому режиму дальнобойное оружие, однако, какое именно, не уточнил.