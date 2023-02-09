Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине

Даже если бы страны Запада согласились поставить Украине боевые истребители "прямо сейчас", это не изменило бы ход конфликта в Незалежной, заявил бывший командующий Вооружёнными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

Как подчеркнул британский военный, кроме того, Запад опасается, что поставки боевых истребителей Киеву лишь обострят эскалацию.

"Даже если бы мы все передали реактивные самолёты сегодня, они бы не изменили сразу ход боёв на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года", — заявил генерал на брифинге.

Особенно опасным сценарием, по словам генерала, могут стать удары украинской стороны по территории России, что станет началом более масштабного конфликта.