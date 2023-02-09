Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
В Сирии обвинили Запад в помощи террористам и "Белым каскам": "Жителям ничего, совсем!"
В Новосибирске произошёл взрыв газа: подъезд полностью обрушился, есть погибшие
Байден заявил, что мнение американцев о его работе "не имеет значения"
Михаил Лабковский жалеет, что отказался вести программу с Еленой Малышевой
Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину с целью запретить КНР поддеррживать СВО
Актриса Анастасия Макеева рассказала, что отдыхает в шестикомнатном люксе
Гарик Харламов опубликовал новость о получении гражданства Казахстана: ищите меня там
Регина Тодоренко прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Вернулся с того света с потерями"

Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине

Мир

Даже если бы страны Запада согласились поставить Украине боевые истребители "прямо сейчас", это не изменило бы ход конфликта в Незалежной, заявил бывший командующий Вооружёнными силами Великобритании Ричард Бэрронс.

Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине

Как подчеркнул британский военный, кроме того, Запад опасается, что поставки боевых истребителей Киеву лишь обострят эскалацию.

"Даже если бы мы все передали реактивные самолёты сегодня, они бы не изменили сразу ход боёв на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года", — заявил генерал на брифинге.

Особенно опасным сценарием, по словам генерала, могут стать удары украинской стороны по территории России, что станет началом более масштабного конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости

Отец одного из призывников получил пулю в попытке отбить сына у украинских спецслужб.

РИА Новости: отцу, отбивавшему сына от неправомерного призыва, прострелили ноги в Николаеве
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен
Если ВСУ ударят через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного — Гурулёв
Нужно отодвинуть линию фронта вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров — Рогов
Нужно отодвинуть линию фронта вглубь "постукраинского пространства" на 150 километров — Рогов
Последние материалы
Сунак: британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
В Сирии обвинили Запад в помощи террористам и "Белым каскам": "Жителям ничего, совсем!"
В Новосибирске произошёл взрыв газа: подъезд полностью обрушился, есть погибшие
Британский генерал Бэрронс: истребители не изменят сразу ход конфликта на Украине
Байден заявил, что мнение американцев о его работе "не имеет значения"
Михаил Лабковский жалеет, что отказался вести программу с Еленой Малышевой
Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину с целью запретить КНР поддеррживать СВО
Актриса Анастасия Макеева рассказала, что отдыхает в шестикомнатном люксе
Гарик Харламов опубликовал новость о получении гражданства Казахстана: ищите меня там
Регина Тодоренко прокомментировала состояние Романа Костомарова: "Вернулся с того света с потерями"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников