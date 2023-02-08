Республиканка Сандерс: все американцы знают, что Байден подвёл страну

Американский президент Джо Байден подвёл всю нацию и "сжёг" заработанные тяжёлым трудом деньги граждан США. Об этом заявила губернатор Арканзаса, член республиканской партии Сара Хакаби Сандерс.

Во время телеобращения к американцам она отметила, что в стране наступает "период перемен".

По её мнению, Белый дом неумело обращается с налогами, а также проводит "сумасшедшую" политику. Республиканка также напомнила, что Байден является самым возрастным президентом Соединённых Штатов.

"Байден и демократы провалились. Вы знаете это, и они это знают", — подчеркнула Сандерс.

Ранее бывший руководитель США Дональд Трамп обратил внимание на нестабильное состояние Байдена перед ежегодным обращением к конгрессу. Он посоветовал действующему президенту "остыть".

"Кажется, он очень зол, кричит в микрофон", — отметил политик.