Трамп посоветовал Байдену остыть на выступлении перед конгрессом: "Зол и кричит"

Экс-президент США Дональд Трамп отметил очень нестабильное эмоциональное состояние действующего лидера страны Джо Байдена на выступлении перед конгрессом.

По мнению Трампа, Байдену стоило бы "остыть".

"Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь". — заявил Трамп на своей странице в Сети.

Ранее Pravda.Ru цитировала выдержки из выступления президента США о том, что спецоперации России на Украине стала "испытанием века" для Штатов и мирового сообщества. Кроме того, Байден вновь пообещал поддерживать киевский режим столько, сколько "необходимо".