Группировка МЧС России вылетела в зону землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В составе группировки — 7 кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. В МЧС уточнили, что спасатели оснащены всем необходимым оборудованием для разбора завалов и спасения пострадавших.
Также в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь. На его базе более 40 медиков МЧС будут оказывать местным жителям квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.