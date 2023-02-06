Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии

Группировка МЧС России вылетела в зону землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В составе группировки — 7 кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. В МЧС уточнили, что спасатели оснащены всем необходимым оборудованием для разбора завалов и спасения пострадавших.

Также в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь. На его базе более 40 медиков МЧС будут оказывать местным жителям квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.