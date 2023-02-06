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Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии

Мир

Группировка МЧС России вылетела в зону землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии

В составе группировки — 7 кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. В МЧС уточнили, что спасатели оснащены всем необходимым оборудованием для разбора завалов и спасения пострадавших.

Также в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь. На его базе более 40 медиков МЧС будут оказывать местным жителям квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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