TMZ: Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку

В Лос-Анджелесе актёр и политик Арнольд Шварценеггер сбил на дороге велосипедистку, сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.

Актёр двигался на автомобиле с разрешённой скоростью, когда на дорогу выехала женщина на велосипеде. Шварценеггер не успел вовремя затормозить и сбил велосипедистку, которая была госпитализирована с незначительными травмами. Врачи не обнаружили в её организме следы употребления алкоголя или наркотиков.

По данным издания, которое ссылается на источники в полиции, актёр не виноват в совершении ДТП и не мог его избежать.

После аварии Арни отвёз велосипед пострадавшей в ремонтную мастерскую.

В конце января актёр уже становился участником ДТП: находясь за рулём внедорожника GMC Yukon, он проехал на красный свет и врезался в автомобиль Toyota Prius.