В Лос-Анджелесе актёр и политик Арнольд Шварценеггер сбил на дороге велосипедистку, сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.
Актёр двигался на автомобиле с разрешённой скоростью, когда на дорогу выехала женщина на велосипеде. Шварценеггер не успел вовремя затормозить и сбил велосипедистку, которая была госпитализирована с незначительными травмами. Врачи не обнаружили в её организме следы употребления алкоголя или наркотиков.
По данным издания, которое ссылается на источники в полиции, актёр не виноват в совершении ДТП и не мог его избежать.
После аварии Арни отвёз велосипед пострадавшей в ремонтную мастерскую.
В конце января актёр уже становился участником ДТП: находясь за рулём внедорожника GMC Yukon, он проехал на красный свет и врезался в автомобиль Toyota Prius.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.