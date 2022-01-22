Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию

Экс-губернатор Калифорнии, более известный в России под именем Терминатор, Арнольд Шварценеггер попал в серьёзное ДТП.

@FthePump1

Как рассказали в Twitter очевидцы, голливудская звезда якобы проехал на красный свет и врезался на своём внедорожнике GMC Yukon в красную Toyota Prius. "В замес" попали ещё две машины.

@FthePump1

Всё случилось около 4:30 вечера по местному времени на бульваре Сансет и Алленфорд-авеню.

Женщина, которая сидела за рулем Тойоты, получила серьёзные, но не угрожающие жизни травмы. Говорят, что с травмами головы её отвезли в больницу.

Сам актёр, "взлетевший на своём авто на крышу встречной машины", по словам очевидцев, невредим.

"74-летний Шварценеггер не получил никаких физических травм, и его единственной заботой была женщина, раненная в результате несчастного случая", — подтвердил СМИ представитель актера.

В полиции говорят, что причина аварии расследуется, и "властям ещё предстоит официально подтвердить, кто был виноват". По данным местных изданий, "никто не был арестован или оштрафован, и полиция считает, что ни наркотики, ни алкоголь не были замешаны".