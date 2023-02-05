NYT: затягивание конфликта на Украине приведёт к мировой катастрофе

Затягивание конфликта на Украине приведёт к тяжёлым последствиям для Запада и всего мира. Об этом пишет обозреватель Росс Дутат в статье для The New York Times.

Длительное противостояние дорого обойдётся Западу и Киеву, поскольку они расплачиваются не только деньгами, но и жизнями людей. Кроме того, будет наблюдаться тяжёлое экономическое и демографическое состояние послевоенной Украины, пострадают энергетический и продовольственный секторы.

"И после затяжного конфликта Америка будет плохо подготовлена к угрозам как со стороны Китая, так и к любых других сюрпризов, которые ещё может преподнести этот век", — сказал Дутат.

Для избежания катастрофы Западу нужно согласиться на условия Москвы и начать мирные переговоры, отмечает аналитик.