Bloomberg: президент США Байден изменил стратегию по Украине для быстрого завершения конфликта

Администрация президента США Джо Байдена поменял стратегию по Украине. Это делается для быстрого урегулирования конфликта с РФ. К такому выводу пришёл обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.

"Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения", — говорится в материале.

Сейчас Белый дом наращивает помощь Киеву, надеясь на окончательное дипломатическое урегулирование, уже не боясь за эскалацию конфликта. Брендс говорит, что США обновляют стратегию по трём направлениям. Первое предполагает определение чётких целей конфликта, второе — отправку ВСУ современных вооружений, третье — разрешение Киеву наносить удары по объектам России в Крыму.

Так США хотят заставить РФ пойти на переговоры с Украиной, поскольку Вашингтон не желает затягивания конфликта. Брендс не уверен в успехе такого нового подхода.

"Обновлённая стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Это не обязательно означает, что стратегия сработает", — подытожил обозреватель.