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Баширов: Зеленский не хамит только Байдену и действует дерзко

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В США говорят не "в одну говорящую голову". Там всё-таки демократия, в отличие от Киева. Так прокомментировал политолог Марат Баширов в беседе с Pravda.Ru сообщения СМИ о том, что президента Украины Владимира Зеленского разозлили слова главы объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли.

Баширов: Зеленский не хамит только Байдену и действует дерзко

Эксперт отметил, что генерал дал трезвую оценку перспектив тех действий, которые может Украина предпринять в отношении Крыма.

"Это расходится с той пропагандой, которую Киев распространяет на Западе. В первую очередь, о том, что давайте нам оружие, давайте нам деньги, мы успешно будем наступать. Куда эти деньги идут и куда это оружие — мы видим, что даже американцы начали заставлять Зеленского увольнять тех, кто проворовался".

По мнению аналитика, Зеленский — марионетка Запада, но по ряду направлений. А какие-то действия он может предпринимать и самостоятельно.

"Американцы же не за всем следят, что происходит на Украине. У них есть определённые темы, которые они контролируют жёстко. И здесь они просто приказывают "делай так, делай так". Но есть темы, которые их вообще не интересуют, они не вмешиваются. Поэтому где-то он самостоятелен, а в каких-то темах — нет", — объяснил собеседник издания.

При этом на внешнеполитическом треке Зеленский всё больше и больше становится человеком, который может диктовать что-то не США, а Европе, например, оскорбительно отзываться, заставлять их что-то делать, то, что им не нравится, добавил политолог.

"Он дерзко действует. Он не хамит только Байдену. А всем остальным лидерам других стран запросто может что-то сказать", — заключил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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