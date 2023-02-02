Irish Independent: украинские беженцы в Ирландии живут в тесных комнатах с крысами

Беженцам с Украины в Ирландии приходится жить в тесных комнатах без душа, в холоде и с крысами. Об этом пишет обозреватель Родни Эдвардс в статье издания Irish Independent.

Украинцев, по его словам, заселили в помещение, которое разделено на тесные комнаты хрупкими перегородками. Это напоминает увеличенную версию раздевалки в магазине, никакого личного пространства здесь нет, заметил журналист.

Он добавил также, что продукты разбросаны прямо по полу, душевые кабины внутри отсутствуют, а для развешивания одежды используется аварийный выход.

Чтобы помыться, беженцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз, пишет автор публикации со ссылкой на источник, знакомый с условиями размещения.