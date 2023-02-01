РИА Новости: страны Запада признали участие в войне с Россией

После решения о поставке Киеву тяжёлой техники на Западе заговорили о том, что США и Евросоюз приближают Третью мировую войну. Журналист РИА Новости Михаил Катков проанализировал ситуацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что отправка ВСУ танков указывает на эскалацию конфликта на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял изданию The American Conservative, что Запад "находится в состоянии войны с Россией", и ситуация с каждым днём ухудшается. Он не исключил ядерных ударов в дальнейшем.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на заседании ПАСЕ проговорилась, что Европа ведёт войну с Россией и призвала больше поддерживать Украину.

Опрос европейской социологической службы Euroskopia показал, что половина населения ряда стран Европы желает скорейшего завершения конфликта, в том числе за счёт изменения границ Украины.

"Военные действия приобрели столь масштабный характер, и степень вовлечённости в них стран НАТО настолько существенна, что факт противостояния с Россией странно отрицать. Другое дело, что с дипломатической точки зрения Западу было бы лучше рассуждать только о помощи Украине, но реальность за риторикой не спрятать. Неудивительно, что Бербок, случайно проговорившись, принялась оправдываться, дескать, её не так поняли", — сказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечает, что Запад постепенно готовит население к эскалации конфликта, говоря о войне ЕС с РФ.

"Пока "война" — лишь фигура речи. Брошенную журналисту фразу нельзя считать "казусом белли". Вместе с тем таково реальное положение вещей: Запад ведёт гибридную войну против России", — подчеркнул эксперт.