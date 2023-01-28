Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией

Многие политики пытаются сделать всё возможное, чтобы из фокуса внимания немцев улетучились все те страдания, которые принесла Германия территории СССР.

27 января первая группа военных ВСУ прибыла на территорию ФРГ для обучения управлению БМП Marder. Эксперт издания "Взгляд" Юрий Зайнашев отмечает, что ВСУ задействуют немецкие машины для нанесения ударов по южной стороне.

Недавно глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа ведёт войну против РФ. Депутат парламента ФРГ, избранный от партии "Альтернатива для Германии" Евгений (Ойген) Шмидт, прокомментировал её высказывание.

"Бербок на самом деле так и думает. Она случайно, на эмоциях проговорилась ввиду особенностей своего характера. В итоге представителям Шольца пришлось оправдываться, уверять публику, что никакой войны мы не ведём. Бербок вообще известна ляпами и в очередной раз показала, насколько не подходит для подобной должности. Опять опозорила нашу страну", — отметил Шмидт.

Депутат отметил, что после танков Украина может получить и истребители. Но Шмидт подчеркнул, что его партия будет выступать против этого.