РИА Новости: канцлеру ФРГ Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом

Германия оказалась нерешительной в вопросе поставок танков Leopard армии Украины. Журналисты издания Politico рассказали о возможных причинах этого.

Западные союзники Киева приняли решение об отправке тяжёлой техники ВСУ. Медлительность Шольца в этом вопросе связана с его американским прошлым, приводит исследования западных аналитиков обозреватель РИА Новости Пётр Окопов.

"Для Шольца и его соратников в 1980-х годах коммунисты были союзниками, а НАТО — агрессором", — отмечает эксперт.

В период с 1982 по 1988 годы он занимал пост Социально-демократической партии Германии и призывал к выходу ФРГ из НАТО. Шольц считал Североатлантический альянс агрессивным и империалистическим.

На сегодняшний день канцлер изменил своим взглядам, позволив англосаксам принимать решения за всю Европу. Это может привести к потере ФРГ суверенитета. На восстановлении отношений с Россией можно будет поставить крест, отмечает обозреватель.