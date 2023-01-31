Политолог согласился с Медведевым в вопросе присвоения интеллектуальной собственности

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "адские" санкции Запада с треском провалились, и призвал использовать западную интеллектуальную собственность без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Эту идею оценил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Брутер.

По мнению эксперта, пиратское присвоение интеллектуальной собственности можно назвать здравым предложением, а всё остальное — нет.

Нельзя сказать, что санкции вот так провалились от начала до конца. Это ведь не вопрос одного дня и не вопрос одного заявления. Здесь всё гораздо сложнее, заметил аналитик.

"Говорить о том, что санкции провалились или санкции оказались успешными, во-первых, преждевременно. Во-вторых, у них, безусловно, есть отрицательный след. В-третьих, российская экономика такова, что её невозможно обвалить санкциями. Она очень большая и санкции во внешней торговле не играют огромного значения, как это говорит Запад", — объяснил собеседник издания.

Политолог согласился с Медведым в том, что касается копирования или использования западной интеллектуальной собственности, заметив, что Запад сам часто присваивает себе то, что нельзя присваивать.