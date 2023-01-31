Медведев призвал к пиратскому присвоению всего западного: кинофильмов, интеллектуальных продуктов и промышленных софтов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о полном провале антироссийских санкций и призвал к пиратскому использованию западных технологий.

Бывший президент России уверен, что "адские" санкции Запада против России "с треском провалились". Он отметил, что РФ удалось найти отечественные или азиатские аналоги промышленной продукции и потребительским товарам. Напомнил он также и о параллельном импорте.

"Раздавленная Европа терпит и теряет деньги", — написал российский политик в своём микроблоге.

Медведев объяснил, что России нужно использовать интеллектуальную собственность недружественных стран "без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения".

Он назвал такой подход "ответными санкциями на их имущественные права".

"На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций", — выразил своё мнение Дмитрий Анатольевич.

Ранее Дмитрий Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой.