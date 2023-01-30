Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен не исключает, что на Украину могут быть поставлены западные истребители.
Политик подчёркивает, что Берлин стремится не стать одной из сторон конфликта, и все вопросы по поводу военной помощи решаются в "тесном контакте" с Вашингтоном.
"Также не было чёткого запрета на поставку подводных лодок, как того требовал экс-посол Андрей Мельник", — отмечается в материале Merkure.
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