Лидер СДПГ Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен не исключает, что на Украину могут быть поставлены западные истребители.

Политик подчёркивает, что Берлин стремится не стать одной из сторон конфликта, и все вопросы по поводу военной помощи решаются в "тесном контакте" с Вашингтоном.

"Также не было чёткого запрета на поставку подводных лодок, как того требовал экс-посол Андрей Мельник", — отмечается в материале Merkure.