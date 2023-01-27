Bild*: Путин объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard

Немецкие военные эксперты пытаются угадать, каким образом Россия отреагирует на решение властей Германии передать киевскому режиму танки Leopard.

По мнению аналитиков из ФРГ, российская армия может атаковать северные области Украины с территории Белоруссии, чтобы связать ВСУ на украинско-белорусской границе. Это помешает Киеву сосредоточить войска и новые танки на юге и востоке страны.

Также специалисты предположили, что Владимир Путин может объявить войну Германии, пишет издание Bild*. Этот вариант не стоит сбрасывать со счетов, тем более склады бундесвера опустошены после многочисленной военной помощи Украине.

В качестве третьего варианта ответа Кремля эксперты назвали начало ядерной войны. Но такое развитие событий они считают маловероятным: если бы Москва допускала применение ядерного оружия, она бы уже сделала это для сдерживания и предотвращения поставок вооружения из западных стран.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.