Немецкие военные эксперты пытаются угадать, каким образом Россия отреагирует на решение властей Германии передать киевскому режиму танки Leopard.
По мнению аналитиков из ФРГ, российская армия может атаковать северные области Украины с территории Белоруссии, чтобы связать ВСУ на украинско-белорусской границе. Это помешает Киеву сосредоточить войска и новые танки на юге и востоке страны.
Также специалисты предположили, что Владимир Путин может объявить войну Германии, пишет издание Bild*. Этот вариант не стоит сбрасывать со счетов, тем более склады бундесвера опустошены после многочисленной военной помощи Украине.
В качестве третьего варианта ответа Кремля эксперты назвали начало ядерной войны. Но такое развитие событий они считают маловероятным: если бы Москва допускала применение ядерного оружия, она бы уже сделала это для сдерживания и предотвращения поставок вооружения из западных стран.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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