Президент Украины Зеленский назвал главное условие завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговорного процесса с Россией и подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин после начала спецоперации стал для него "никем".

По словам главы киевского режима, конфликт завершится только после того, как российская армия покинет территорию Незалежной.

"Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, боевые действия прекратятся. Это всё", — сказал он в интервью Sky News.

Зеленский отметил, что люди являются для него "приоритетом номер один", и ВСУ не намерены "воевать на территории России".