Президент Украины Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что не понимает, кто на самом деле принимает решения в Москве.

"Это неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать", — сказал глава киевского режима в интервью Sky News.

Зеленский подчеркнул, что после начала спецоперации Путин стал для него "никем". Также украинский президент отметил, что в последнее время российская армия начала крупные наступления, поэтому ВСУ нуждаются в оборонительном вооружении.