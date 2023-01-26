Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг считает себя "токсичным человеком", поскольку в Германии с ним не хотят общаться. Однако с президентом России Владимиром Путиным ему удалось встретиться лично после начала спецоперации на Украине и поговорить о целях Москвы.
"Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина? Или даже больше?" — поинтересовался Варниг у российского лидера.
Путин заявил, что основные цели России являются государственной тайной, рассказал глава Nord Stream 2 в интервью Zeit.
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