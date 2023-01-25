Гаврилов: Москва готова к жёсткому ответу в случае поставок оружия Киеву для ударов по России

Использование украинской армией снарядов с урановым наконечником из немецких танков Leopard 2 Россия расценит как применение грязной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Он подчеркнул, что в случае поставок дальнобойного оружия на Украину Москва готова жёстко ответить.

"Это вынудит Москву предпринять жёсткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", — заявил дипломат в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.