Использование украинской армией снарядов с урановым наконечником из немецких танков Leopard 2 Россия расценит как применение грязной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Он подчеркнул, что в случае поставок дальнобойного оружия на Украину Москва готова жёстко ответить.
"Это вынудит Москву предпринять жёсткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", — заявил дипломат в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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