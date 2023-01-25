Посол РФ Нечаев: поставки танков Leopard на Украину переводят конфликт на новый уровень

Решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 переводит украинский конфликт на новый уровень. Об этом сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Кроме того, подобные действия противоречат заявлениям немецких властей о нежелании втягиваться в противостояние, подчеркнул он.

"В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и её ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима всё новыми смертоносными вооружениями", — указал дипломат в сообщении.

Так называемые красные линии остались в прошлом, подчеркнул Нечаев. Выбор Берлина говорит об окончательном отказе ФРГ от признания исторической ответственности перед русским народом за страшные преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, отметил посол.