Экс-премьер Британии Джонсон исключил применение ядерного оружия России на Украине

Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его мнению, в случае нанесения ядерного удара от Москвы отвернутся Африка, Азия и страны Ближнего Востока. Однако самой большой проблемой для России станет потеря доверия со стороны Китая, считает Джонсон.

«Будет ли он доводить конфликт до применения ядерного оружия? Не верю ни на секунду", - написал экс-премьер в материале для Daily Mail Plus.

Путин вынуждает говорить весь мир об угрозе ядерной войны, чтобы общественность осознала масштаб противостояния России и Запада на Украине, указал Джонсон.