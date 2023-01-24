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TAC: США опасаются жёсткого ответа России на провокационные заявления Киева

Мир

Провокации руководства киевского режима вызывают опасения у США, так как резкие заявления в адрес Москвы могут привести к прямому столкновению России и НАТО. Об этом сообщил американский аналитик Тед Снайдер.

По его мнению, в скором времени Вашингтон потребует от чиновников Киева быть более острожными в своих словах.

"Их противоречивые заявления рискуют не только продлить конфликт, но и привести к его эскалации", — указал политолог в материале The American Conservative.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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