TAC: США опасаются жёсткого ответа России на провокационные заявления Киева

Провокации руководства киевского режима вызывают опасения у США, так как резкие заявления в адрес Москвы могут привести к прямому столкновению России и НАТО. Об этом сообщил американский аналитик Тед Снайдер.

По его мнению, в скором времени Вашингтон потребует от чиновников Киева быть более острожными в своих словах.

"Их противоречивые заявления рискуют не только продлить конфликт, но и привести к его эскалации", — указал политолог в материале The American Conservative.