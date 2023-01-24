Провокации руководства киевского режима вызывают опасения у США, так как резкие заявления в адрес Москвы могут привести к прямому столкновению России и НАТО. Об этом сообщил американский аналитик Тед Снайдер.
По его мнению, в скором времени Вашингтон потребует от чиновников Киева быть более острожными в своих словах.
"Их противоречивые заявления рискуют не только продлить конфликт, но и привести к его эскалации", — указал политолог в материале The American Conservative.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.