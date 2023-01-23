Политические расхождения между Турцией и Швецией, собирающейся вступить в Североатлантический альянс (НАТО), усилились в прошедшие выходные. Катализатором послужило сожжение Корана в Стокгольме пред посольством Турции. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с Общественной Службой Новостей.
Власти Швеции никак не противодействовали сожжению священной книги, после чего Реджеп Эрдоган отменил визит главы Минобороны Швеции в Турцию, заметил эксперт.
По его словам, Турция вряд ли согласится с вступлением Швеции в НАТО даже без учета происшествия с Кораном.
Сейчас Эрдоган занят выборами в стране. И после потери лидерства в 8 из 10 городов в 2019 году президент Турции не даст Швеции присоединиться к альянсу, чтобы показать свою настойчивость в стремлении защищать национальные интересы, заключил аналитик.
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