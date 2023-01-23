Политолог Мартынов: предстоящие выборы в Турции будут для Эрдогана непростыми

Выборы президента Турции, которые назначены на 14 мая, станут непростыми для действующего лидера. Реджеп Эрдоган перед голосованием сделает несколько значимых заявлений о ситуации в мире. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов в беседе с Телеканалом "360".

По словам аналитика, от Эрдогана можно ожидать решительных действий и заявлений, в том числе по России и Украине.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО также важный для президента Турции вопрос. Его цель как политика это обеспечение интересов своего государства, добавил эксперт.

Не исключено вмешательство иностранных государств в выборы, так как Турция последние годы проводит самостоятельную политику в отношениях с Россией, заключил собеседник издания.