Выборы президента Турции, которые назначены на 14 мая, станут непростыми для действующего лидера. Реджеп Эрдоган перед голосованием сделает несколько значимых заявлений о ситуации в мире. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов в беседе с Телеканалом "360".
По словам аналитика, от Эрдогана можно ожидать решительных действий и заявлений, в том числе по России и Украине.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО также важный для президента Турции вопрос. Его цель как политика это обеспечение интересов своего государства, добавил эксперт.
Не исключено вмешательство иностранных государств в выборы, так как Турция последние годы проводит самостоятельную политику в отношениях с Россией, заключил собеседник издания.
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