Немцы призвали официальный Берлин подумать, прежде чем поставлять Украине танки

Немецкий обозреватель Томас Фишер заявил, что официальному Берлину необходимо хорошо подумать, прежде чем начать поставлять Украине танки. По его словам, границы помощи киевскому режиму совершенно стёрлись.

"Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолёты? Где проходит граница?", — задался вопросом Фишер в статье для Spiegel.

Как подчеркнул обозреватель, Берлин должен сопоставить все риски, прежде чем тратить миллиарды евро на вооружение Незалежной. Кроме того, Фишер уточнил, что стратегия постоянного увеличения военной "помощи" киевскому режиму не кажется "убедительной" в контексте европейской безопасности.