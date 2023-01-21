Риттер: украинская армия исчезнет по итогам спецоперации ВС РФ

Бывший офицер разведки армии США Скотт Риттер считает, что по окончанию специальной военной операции украинская армия исчезнет, а глава украинского государства Владимир Зеленский утратит контроль над страной, что приведёт к краху его режима.

По словам американского аналитика, у Москвы серьёзный настрой по выполнению целей спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, и они будут выполнены. Об этом свидетельствует назначение Валерия Герасимова на пост командующего группировкой войск в зоне СВО.

"Россия завершит демилитаризацию и денацификацию Украины", — приводит его слова InfoBrics.

Ранее издание Global Research опубликовало статью, где Риттер заявил, что Украина будет уничтожена в результате деятельности Герасимова.