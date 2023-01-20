GR: Герасимов проведёт воздушную кампанию, которая уничтожит Украину в 2023 году

Украина будет уничтожена в результате деятельности нынешнего командующего Объединённой группировки войск в зоне специальной военной операции Валерия Герасимова. Об этом пишет издание Global Research.

Оно ссылается на мнение бывшего офицера разведки армии США Скотта Риттера, который считает, что у Герасимова будет больше рычагов для обеспечения лучшей координации российских воздушных, сухопутных и военно-морских сил против украинской армии.

Весной произойдёт обострение конфликта, уверен эксперт.

При поддержке Герасимова Россия проведёт стратегическую воздушную кампанию, которая приведёт к уничтожению Украины, добавили авторы публикации.

Они также предположили, что Герасимов будет лично принимать участие в СВО на передовой, поднимая боевой дух военных РФ.

"Полное уничтожение украинского государства является неизбежным событием в 2023 году", — заключил Риттер.