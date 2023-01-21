Германия отказалась поставлять Киеву танки Leopard. О причинах этого рассказал бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе в беседе с "Известиями".
Он отметил, что немцы испытывают чувство исторической вины перед народом России. Он отметил, что во времена Великой Отечественной войны немецкие танки убивали русских.
"Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдёт наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки убивали граждан России", — пояснил эксперт.
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