Орджоникидзе: Германия объяснила отказ поставок ВСУ танков Leopard чувством вины перед РФ

Германия отказалась поставлять Киеву танки Leopard. О причинах этого рассказал бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе в беседе с "Известиями".

Он отметил, что немцы испытывают чувство исторической вины перед народом России. Он отметил, что во времена Великой Отечественной войны немецкие танки убивали русских.

"Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдёт наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки убивали граждан России", — пояснил эксперт.