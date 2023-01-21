Минобороны ФРГ: участники встречи "Рамштайн" не смогли договориться по поставкам танков Leopard 2 Киеву

Участники встречи по вопросу поставок вооружений Украине "Рамштайн" не смогли прийти к общему мнению по вопросу передачи Киеву немецких танков Leopard 2, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, обсуждение будет продолжено, но решение по поставкам тяжёлой техники Киеву пока не принято.

"Есть веские причины для поставок и есть веские причины против. Ввиду общей ситуации вокруг войны, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все "за" и "против", — пояснил Писториус журналистам по итогам встречи "Рамштайн".

Как подчеркнул министр, поставки танков Киеву могут осуществляться только с разрешения Германии.