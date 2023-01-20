Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт: Украину будут делить всем миром

Будущее Украины предрешено. Восстановлением страны будет заниматься весь мир, а территория Незалежной разделится между мировым сообществом. Об этом завил экс-депутат бундестага, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Украина уже не сохранится в изначальных границах. Это теперь нереально", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Гердт отметил, что у Киева был шанс начать мирные переговоры по предложению Анкары, однако Вашингтон запретил. Сейчас украинский конфликт будет вести только к эскалации, поэтому его необходимо завершить до конца, отметил политик.

Экс-депутат бундестага считает, что будущее Украины решится на послевоенной конференции.