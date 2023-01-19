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Подоляк заявил, что Запад позволит Украине ударить по Крымскому мосту

Мир

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у западных лидеров "изменилось настроение", поэтому Киев может позволить себе вести более агрессивные действия в отношении России.

По его мнению, у ВСУ появится возможность нанести удар по Крымскому мосту "немного позже". Подоляк отметил, что в начале военной спецоперации на Западе была "паника" из-за возможной атаки на объект.

"Они говорили: как это, давайте без этого. Есть несколько нюансов, которые уходят постепенно в прошлое, но надо с ними работать", — указал он в интервью Delfi.

Более того, советник ОП отметил, что Киев подготовил для Москвы "сюрпризы", которые на данный момент он оставит в тайне.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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