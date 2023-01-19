Материалы западных СМИ о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству члена переговорной делегации от Киева Дениса Киреева вызывают множество вопросов. Об этом сообщил политолог Богдан Безпалько.
Эксперт допустил, что Запад с помощью таких публикаций намерен вернуть в Сеть разговоры о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, мир уже давно забыл об убийстве Киреева, поэтому оправдывать сотрудников СБУ поздно.
"Зачем эту информацию откопали именно сейчас? Возможно, Киреева вспомнили как одного из участников переговорной группы с РФ в начале конфликта", — отметил специалист в интервью РИА Новости.
Ранее на сайте WSJ появился материал о том, что агенты СБУ в феврале 2022 года застрелили украинского переговорщика Киреева, заподозрив его в шпионаже в пользу России.
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