Безпалько: статья об убийстве Киреева может готовить почву для переговоров с РФ

Материалы западных СМИ о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству члена переговорной делегации от Киева Дениса Киреева вызывают множество вопросов. Об этом сообщил политолог Богдан Безпалько.

Эксперт допустил, что Запад с помощью таких публикаций намерен вернуть в Сеть разговоры о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, мир уже давно забыл об убийстве Киреева, поэтому оправдывать сотрудников СБУ поздно.

"Зачем эту информацию откопали именно сейчас? Возможно, Киреева вспомнили как одного из участников переговорной группы с РФ в начале конфликта", — отметил специалист в интервью РИА Новости.

Ранее на сайте WSJ появился материал о том, что агенты СБУ в феврале 2022 года застрелили украинского переговорщика Киреева, заподозрив его в шпионаже в пользу России.