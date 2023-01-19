WSJ: СБУ застрелила украинского переговорщика, заподозрив его в шпионаже для России

Служба безопасности Украины застрелила члена переговорной делегации от Киева Дениса Киреева из-за подозрений в шпионаже в пользу России, сообщили американские аналитики. Согласно информации, инцидент произошёл в феврале 2022 года.

Киреев входил в делегацию, которая садилась за стол переговоров с российской стороной.

После инцидента звучали разные версии гибели переговорщика, официальный же Киев заявил, что Киреев погиб якобы при выполнении "спецзадания". Однако, как рассказал охранник погибшего, он собирался лететь в Белоруссию и предупредил, что его могут попытаться арестовать, но вмешиваться запретил.

"Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал", — пишет Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ.

Как уточняют авторы, переговорщик якобы мог передавать информацию российской стороне, однако, он же и "предупредил" Офис президента о возможном начале спецоперации.