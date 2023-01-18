Экс-депутат Верховной рады Илья Кива считает, что падение вертолёта в Броварах Киевской области может быть диверсией. Однако погибший глава МВД Украины Денис Монастырский является слишком "мелкой фигурой" для этого, считает политик.
"Если речь идёт о намеренном устранении одного из главарей киевского режима, то там Зеленский должен был лететь. Тогда есть логика в версии диверсии со стороны коллективного Запада", — указал Кива в эфире программы "60 минут".
По мнению политика, подобная трагедия не может быть случайной в разгар боевых действий.
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