Политолог Ераносян: Польша может начать вторжение в Белоруссию под прикрытием ВСУ

Польские военные могут вторгнуться на территорию Белоруссии только спецназом и под прикрытием боевиков ВСУ, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

По его словам, в мае-июне этого года поляки могут ввести войска на саму территорию Незалежной при условии, если ВСУ понесёт потери вполовину численности войск.

"Что касается Белоруссии, поляки туда войдут только спецназом. Это будет под прикрытием ВСУшников. Поляки зайдут туда спецназом своим и будут качать ситуацию в Гродненской и Брестской областях, потому что там очень большая есть "консервная банка". Они её вскроют…" — пояснил политолог "Украине.ру".

Как уточнил Ераносян, в Белоруссии есть серьёзная оппозиция, которая считает себя "поляками".