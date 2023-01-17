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Читатели Die Welt*: ФРГ готовит эвтаназию Украине, планируя поставки танков Leopard

Мир

Германия готовит "эвтаназию" для Украины, планируя предоставить киевскому режиму танки Leopard. Об этом заявили читатели Die Welt*.

Читатели Die Welt*: ФРГ готовит эвтаназию Украине, планируя поставки танков Leopard

Они раскритиковали министра экономики ФРГ Роберта Хабека, поддержавшего предложение Варшавы отправить немецкие танки на Украину. По мнению жителей Германии, такой шаг спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

"Продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, проведённая Хабеком", — высказался один из комментаторов.

Как подчеркнули немцы, украинский президент Владимир Зеленский возобновит мирные переговоры лишь в том случае, если Запад прекратит поставлять оружие ВСУ. Они считают, что Киев намерен втянуть Берлин в украинский конфликт.

Читатели газеты убеждены: Зеленского не интересует дипломатия, поэтому он продолжает требовать от западных стран увеличения поставок современной техники.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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