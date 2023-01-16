Украинцы получают в консульствах своей страны за рубежом повестки в армию. Об этом сообщил польский политолог Матеуш Пискорский.
По его словам, если граждане Украины не приходят за повестками самостоятельно, против них возбуждают уголовные дела.
"Всё началось всерьёз. Приходишь в консульство своей страны за рубежом по любому вопросу, а вместо помощи получаешь повестку в армию", — указал Пискорский.
Как отметил политолог, такая ситуация складывается в украинских консульствах на территории Польши. Граждане Украины стараются обходить стороной эти ведомства, ведь они не хотят становиться пушечным мясом в ходе боевых действий, уточнил эксперт.
Специалист также подчеркнул: Киев вместе с западными союзниками проводит операцию "по ликвидации мужской части украинского народа".
Ранее Пискорский заявил, что Варшава всеми силами пытается затянуть конфликт на Украине, поэтому не собирается останавливать поставки оружия киевскому режиму.
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