Пискорский: консульства за рубежом начали раздавать украинцам повестки в армию

Украинцы получают в консульствах своей страны за рубежом повестки в армию. Об этом сообщил польский политолог Матеуш Пискорский.

По его словам, если граждане Украины не приходят за повестками самостоятельно, против них возбуждают уголовные дела.

"Всё началось всерьёз. Приходишь в консульство своей страны за рубежом по любому вопросу, а вместо помощи получаешь повестку в армию", — указал Пискорский.

Как отметил политолог, такая ситуация складывается в украинских консульствах на территории Польши. Граждане Украины стараются обходить стороной эти ведомства, ведь они не хотят становиться пушечным мясом в ходе боевых действий, уточнил эксперт.

Специалист также подчеркнул: Киев вместе с западными союзниками проводит операцию "по ликвидации мужской части украинского народа".

Ранее Пискорский заявил, что Варшава всеми силами пытается затянуть конфликт на Украине, поэтому не собирается останавливать поставки оружия киевскому режиму.