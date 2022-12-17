Польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский заявил, что Варшава делает всё, чтобы военный конфликт на Украине продолжался как можно дольше. В частности, это касается обучения украинских боевиков польскими инструкторами, поставка вооружения через территорию Польши Киеву.
"Польша вряд ли готовится к прямому участию в этом вооруженном конфликте, но тем не менее, конечно, оказывает и способствует укреплению оборонных и вообще военных возможностей Украины. Поэтому, по сути, таким образом можно сказать, что делает всё, чтобы этот конфликт продолжался", — сказал он в эфире интернет-канала "Вольная улица".
Кроме того, политолог добавил, что на польской территории будет размещены порядка 40 тысяч американских солдат.
"Но это уже нагнетание обстановки, я уже не говорю о возможности прямого участия стран НАТО и военнослужащих НАТО в этом конфликте", — заключил он.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвиняет РФ в подготовке к затяжному конфликту на Украине, однако такими заявлениями он сам готовит Европу к длительному противостоянию.
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