Медведчук: большинство политиков ЕС и США не хотят "никакого мира" на Украине

Выступавших за мир на Украине европейских и западных политиков "оболгали и запугали", заявил депутат украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, ни США, ни Европе не нужен мир в Незалежной.

Как уточнил политик, тех людей, кто "не вписался в демократию" просто репрессировали.

"Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали", — пояснил политик в статье для "Известий".

Он подчеркнул, что оппозицию не жалуют на Западе, что заставило украинские власти и президента страны Владимира Зеленского действовать "по указке" кураторов.