Адвокат Медведчука: Киев обвиняет людей в госизмене, чтобы обменивать на пленных

Многих людей на Украине обвиняют в государственной измене, чтобы впоследствии использовать их в качестве рычага давления на РФ. Такое мнение выразил адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы украинского политика Виктора Медведчука.

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев лишает свободы журналистов, писателей и лидеров общественного мнения. По его словам, с ними жестоко обращаются в местах лишения свободы.

Как пояснил Рыбин, в дальнейшем этих людей пытаются обменять на украинских военнопленных. Если у Киева не получается договориться с Россией, подозреваемые в госизмене попадают в тюрьму, заключил адвокат.