Многих людей на Украине обвиняют в государственной измене, чтобы впоследствии использовать их в качестве рычага давления на РФ. Такое мнение выразил адвокат Валентин Рыбин, защищающий интересы украинского политика Виктора Медведчука.
В интервью РИА Новости он отметил, что Киев лишает свободы журналистов, писателей и лидеров общественного мнения. По его словам, с ними жестоко обращаются в местах лишения свободы.
Как пояснил Рыбин, в дальнейшем этих людей пытаются обменять на украинских военнопленных. Если у Киева не получается договориться с Россией, подозреваемые в госизмене попадают в тюрьму, заключил адвокат.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.