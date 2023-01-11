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Украинцы жалуются на Филиппины: вообще внимания на нас не обращают

Мир

Попытки организовать разговор Владимира Зеленского с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом до сих пор не увенчались успехом. Маркос возглавил островное государство в июне прошлого года.

Украинцы жалуются на Филиппины: вообще внимания на нас не обращают

По словам поверенного Украины в делах в Малайзии Дениса Михайлюка, разговор пытаются организовать как раз с июня, примерно два раза в месяц.

"Они будут обсуждать участие в формуле мира или ее совместное финансирование", — сообщил Михайлюк темы разговора. Или по крайней мере, какими их видят в Киеве. Он также добавил, что могут обсуждаться отношения между двумя странами.

"Но мы до сих пор не получили никакого ответа от администрации президента Филиппин", — сказал Михайлюк.

На вопрос журналистов, почему, по его мнению, филиппинское правительство еще не ответило, дипломат предположил, что это может быть связано с тем, что Маркос относительно недавно стал президентом.

"Моё предположение может заключаться в том, что они формируют правительство и заняты своими внутренними делами. У них также были контакты с основными партнерами, <…> Китаем и США, так что мы это прекрасно понимаем", — цитирует украинского дипломата ТАСС.

Заметим, что прошло уже более полугода с того момента, как Фердинанд Маркос стал президентом. Так что при желании время для разговора с Зеленским можно было бы найти.

Денис Михайлюк также сообщил, что власти Филиппин не делали запроса об открытии посольства в Киеве. А у Украины на посольство на Филиппинах нет денег.

Дипломат выразил надежду, что разговор между Зеленским и Маркосом когда-нибудь всё же удастся организовать.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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