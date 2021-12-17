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Почему Китай для США важнее России?

Политика

Китай по экономический показателям претендует на главенство в мире. Его влияние распространяется на многие страны. И поэтому Китай — первая угроза для США.

Почему Китай для США опаснее России? / Петр Фёдоров о главном страхе Америки

Россия — возрождающаяся мощь, и скорее военная, чем экономическая. И если эти две державы объединятся, то для Америки задача победить их будет неподъемна.

Об этом сегодня говорят большинство аналитиков. Особенно активна данная тема обсуждается сейчас, после онлайн-встреч Байдена и Путина с Си Цзиньпином.

Почему американский президент сначала провёл переговоры с китайским лидером, а лишь после неё - с российским? Как США пытаются разбить союз Москвы и Пекина? 

На эти темы в интервью Pravda. Ru высказался журналист-международник, глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.

По его словам, выбор Байденом "очерёдности" встреч — обе из которых для него крайне важны — обусловлен тем, что к Китаю у США много экономических вопросов, и экономико-финансовых. Это абсолютно естественно. А на саммите с Владимиром Путиным речь шла больше о безопасности.

— Для Штатов экономические угрозы, исходящие от Китая, важнее. Они сами говорят, что их первый и главный противник — это Китай. Под противостояние с ним создаются целые блоки. Тот же AUKUS, например.

И туда перебрасываются серьезные военные силы, потому что Китай, пусть не конфронтационно, а позитивно, но бросает вызов Соединенным Штатам:

  • углубляет порты, строит военные точки и торговые хабы — и всё это находится вне досягаемости от американского влияния, от их баз на Диего-Гарсия, на Филиппинах.

Это прямая угроза американскому влиянию, американской способности контролировать торговые пути.

И Штатам точно не надо, чтобы Россия стала союзником Китая.

— Киссинджер собирался Китай оторвать от России. От Советского Союза. А сейчас давление направлено в другую сторону?

— Желание раздвинуть и именно оторвать Москву от Пекина — оно абсолютно ясно. Но и Пекин от Москвы тоже.

Наверняка Байден Си Цзиньпину намекал: "Дистанцируйтесь от этой коварной Москвы. Она всё равно вас обманет, как и прежде обманывала". Это же понятно.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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