The Guardian: Ледвидж заявил, что США запутались в своих целях на Украине

Вашингтон не может определиться с основной целью вмешательства в украинский конфликт. Такая позиция США способна привести к большим жертвам. Об этом заявил британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж. Он убеждён, что США и НАТО необходимо чётко сформулировать свои задачи по Украине.

"Невыполнение этого требования может привести к бесцельному конфликту с огромными и ненужными человеческими жертвами", — подчеркнул офицер в издании The Guardian.

Кроме этого, Ледвидж указал на неопределённость Вашингтона в отношении российской спецоперации. Изначально США говорили о необходимости смены режима в России и её ослаблении в целом. Однако сейчас американцы изменили свою политику и подчеркнули, что Вашингтон всего лишь помогает Киеву в противостоянии с Москвой.

"США ни разу не делали чёткого и недвусмысленного заявления", — указал Ледвидж.