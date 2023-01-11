Вашингтон не может определиться с основной целью вмешательства в украинский конфликт. Такая позиция США способна привести к большим жертвам. Об этом заявил британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж. Он убеждён, что США и НАТО необходимо чётко сформулировать свои задачи по Украине.
"Невыполнение этого требования может привести к бесцельному конфликту с огромными и ненужными человеческими жертвами", — подчеркнул офицер в издании The Guardian.
Кроме этого, Ледвидж указал на неопределённость Вашингтона в отношении российской спецоперации. Изначально США говорили о необходимости смены режима в России и её ослаблении в целом. Однако сейчас американцы изменили свою политику и подчеркнули, что Вашингтон всего лишь помогает Киеву в противостоянии с Москвой.
"США ни разу не делали чёткого и недвусмысленного заявления", — указал Ледвидж.
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