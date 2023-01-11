Необъявленный визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Харьков будет стоить немецким налогоплательщикам больших денег. Такое мнение выразили читатели издания Die Welt*.
По словам жителей Германии, европейцы не поняли, в чём заключался смысл этой поездки. Как отметили пользователи, Бербок не умеет стрелять и пользоваться военной техникой. Немцы в шутку предложили министру сварить вегетарианский суп для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.
"Можно она там и останется?" — написал один из комментаторов.
Его предложение поддержали и другие читатели. Они также добавили, что поездка Бербок в Харьков — это чистый символизм, самопрезентация и "показуха". Кроме того, подписчики подчеркнули: Украина для главы МИД ФРГ оказалась важнее, чем проблемы, с которыми сталкивается население Германии.
Немцы призвали Бербок посетить Донецк, жители которого уже несколько лет страдают от агрессии со стороны киевского режима.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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