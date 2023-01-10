Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сегодня прибыла в Харьков с необъявленным визитом. Об этом сообщили украинские СМИ.
Также появились фото Бербок на улицах города в сопровождении мэра Харькова Игоря Терехова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
В МИД Германии заявили, что Бербок во время визита пообещала Киеву новые поставки оружия.
Ранее визит немецкого министра не анонсировался. Других подробностей пока нет.
Добавим, сегодня военкоры сообщили о прорыве российскими военными обороны ВСУ в Клещеевке под Артёмовском.
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