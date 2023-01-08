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Командующий обороной Киева Павлюк: вокруг столицы создана тысяча километров рубежей

Мир

ВС Украины готовятся оборонять Киев, для чего уже создали глубоко эшелонированную оборону, заявил глава сил обороны украинской столицы Александр Павлюк.

Командующий обороной Киева Павлюк: вокруг столицы создана тысяча километров рубежей

По его словам, сейчас в Белоруссии сосредоточена большая группировка ВС РФ, и атаку на киевском направлении могут начать до 30 тысяч солдат, в том числе белорусские военнослужащие.

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого (Минобороны РФ. — Прим. ред.) нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах", — отметил Павлюк.

Он уточнил, что общая длина рубежей обороны столицы Украины, в том числе минных полей и завалов, превосходит тысячу километров. Там размещаются подразделения ВСУ, Нацгвардия, пограничники и тероборона.

Ранее немецкий журналист предсказал формирование "котла" для националистов под Соледаром.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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