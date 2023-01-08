ВС Украины готовятся оборонять Киев, для чего уже создали глубоко эшелонированную оборону, заявил глава сил обороны украинской столицы Александр Павлюк.
По его словам, сейчас в Белоруссии сосредоточена большая группировка ВС РФ, и атаку на киевском направлении могут начать до 30 тысяч солдат, в том числе белорусские военнослужащие.
"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого (Минобороны РФ. — Прим. ред.) нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах", — отметил Павлюк.
Он уточнил, что общая длина рубежей обороны столицы Украины, в том числе минных полей и завалов, превосходит тысячу километров. Там размещаются подразделения ВСУ, Нацгвардия, пограничники и тероборона.
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